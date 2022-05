Robert Habeck, Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz (Michael Kappeler/dpa)

Entsprechend äußerte sich der Grünen-Politiker heute früh im Zweiten Deutschen Fernsehen. Er verwies darauf, dass die Situation schwierige Kompromisse etwa beim Umweltschutz notwendig mache, um im Notfall die Energieversorgung sicherzustellen. Dies habe absoluten Vorrang. Zugleich appellierte Habeck an die Parteien im Bund, sich nicht zu lange mit den Ergebnissen der jüngsten Landtagswahlen in Schleswig-Holstein und in Nordrhein-Westfalen zu befassen.

Diese Nachricht wurde am 18.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.