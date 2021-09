FDP und Grüne haben im laufenden Jahr mit Großspenden bisher die höchsten Einnahmen im Parteienvergleich erzielt.

Die FDP erhielt 3,7 Millionen Euro, die Grünen lagen mit 3,4 Millionen Euro knapp dahinter, wie aus der Auflistung des Bundestags hervorgeht, über die die "Welt am Sonntag" berichtet. Die Grünen sind mit einer Million und 1,25 Millionen Euro auch die Empfänger der beiden größten Einzelspenden. Die CDU liegt mit insgesamt 2,8 Millionen Euro in den ersten achteinhalb Monaten dieses Jahres auf Platz drei.



Insgesamt flossen in diesem Jahr dem Bericht zufolge 10,9 Millionen Euro per Großspenden in die Kassen der Bundestagsparteien.

Diese Nachricht wurde am 12.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.