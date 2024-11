SPD-Telefonkonferenz

Innerhalb der SPD wird eine Debatte über den Kanzlerkandidaten bei der kommenden Bundestagswahl geführt. (picture alliance / Jörg Carstensen / Joerg Carstensen)

An dem Gespräch sollen die Parteivorsitzenden Klingbeil und Esken, Generalsekretär Miersch und die stellvertretenden Parteivorsitzenden teilnehmen. Bundeskanzler Scholz, der derzeit noch in Brasilien ist, ist nicht in der Runde vertreten.

Die Parteichefs und der Generalsekretär haben sich wiederholt zu einer erneuten Kandidatur von Scholz bekannt, es gibt aber noch keinen Beschluss des Parteivorstands. In den vergangenen Tagen hatten sich immer mehr SPD-Politiker auf Kommunal-, Landes- und Bundesebene offen für eine Kandidatur von Verteidigungsminister Pistorius ausgesprochen. Andere SPD-Politiker warnten dagegen, dass eine solche Diskussion den Kanzler schwäche.

