Der bevorstehende CDU-Parteitag soll nach dem Willen des Bundesvorstands Bündnisse mit Linkspartei und AfD ausschließen.

Der Vorstand billigte nach Angaben des CDU-Politikers de Maizière einen ensprechenden Antrag für das Delegiertentreffen am 7. und 8. Dezember in Hamburg. De Maizière ist Leiter der Antragskommission. Führende CDU-Politiker aus Ostdeutschland, aber auch der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Günther hatten sich im Sommer dagegen gewandt, Gespräche mit der Linken grundsätzlich auszuschließen.



Wie De Maizière weiter mitteilte, soll der Parteitag auch über den UNO-Migrationspakt abstimmen. Dieser ist in der Partei ebenfalls umstritten.