Klausur der SPD-Spitze

SPD-Chefin Esken (rechts) fordert einen schnelleren Ausbau der Infrastruktur. (dpa / Kay Nietfeld)

Parteichef Klingbeil sagte nach der Klausurtagung der SPD-Spitze in Berlin, man wolle prüfen, wie man die Einnahmeseite des Staates stärken könne. Dabei sollten Verteilungs- und Gerechtigkeitsfragen wieder stärker in den Mittelpunkt rücken. Eine elfköpfige Kommission soll ein Konzept erarbeiten, wie Zukunftsinvestitionen in Klimaschutz, Energieversorgung, Verkehr und Gesundheit sichergestellt werden können. Schon zur Bundestagswahl 2021 hatte die SPD höhere Steuern für Vermögende gefordert. Gegen solche Pläne gibt es entschiedenen Widerstand der FDP.

Gestern hatte die SPD-Klausur gefordert, den Ausbau der Infrastruktur in Deutschland deutlich zu beschleunigen.

Diese Nachricht wurde am 09.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.