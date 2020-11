Die AfD hat auf ihrem Bundesparteitag ihr erstes umfassendes sozialpolitisches Konzept beschlossen.

Eine große Mehrheit der rund 600 Delegierten in Kalkar in Nordrhein-Westfalen stimmte unter anderem für einen flexiblen Renteneintritt. Außerdem fordert die Partei, dass der Großteil der künftigen Beamten in die gesetzliche Rentenversicherung einbezogen werden soll. Die Leitlinien zur Gesundheitspolitik sehen vor, die ambulante Versorgung von Patienten zu verbessern und die Mehrwertsteuer auf Arzneimittel zu senken.



Der Co-Vorsitzende der AfD, Meuthen, sorgte mit seiner Rede für Aufsehen, als er die Parteimitglieder aufforderte, sich klar von Provokateuren in den eigenen Reihen zu distanzieren. Die Partei werde scheitern, wenn sie immer aggressiver und enthemmter auftrete, so Meuthen. Er warnte unter anderem davor, die Politik der Bundesregierung eine "Corona-Diktatur" zu nennen. AfD-Fraktionschef Gauland, der diesen Begriff im Bundestag verwendet hatte, kritisierte die Rede Meuthens als "spalterisch" und "verfehlt". Er sprach im Sender Phoenix vom Versuch des Parteivorsitzenden, dem Verfassungsschutz zu gefallen.



Für den Parteitag gelten strenge Hygienevorschriften. Vor dem Veranstaltungsgelände demonstrierten rund 500 Menschen gegen die AfD. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort.

