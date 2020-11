Die AfD hat ein sozialpolitisches Konzept beschlossen.

Der Bundesparteitag in Kalkar verabschiedete einen entsprechenden Antrag mit Leitlinien zur Gesundheitspolitik und Vorschlägen zur Stabilisierung des Rentensystems. Fast 89 Prozent der Delegierten stimmten dafür. Gefordert wird unter anderem ein flexiblerer Renteneintritt und eine Besserstellung von Geringverdienern.



In dem Konzept heißt es, in absehbarer Zeit sei die Funktionsfähigkeit großer Teile des Sozialstaats in Gefahr. Zuwanderung sei keine Lösung.



Die AfD war dafür kritisiert worden, dass sie trotz Corona-Pandemie einen Präsenz-Parteitag abhält. Die Stadt Kalkar teilte mit, die Delegierten hätten sich grundsätzlich diszipliniert an die Maskenpflicht und die Hygiene-Auflagen gehalten.

Diese Nachricht wurde am 28.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.