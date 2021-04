Die AfD hat sich auf ihrem Bundesparteitag für einen Austritt Deutschlands aus der Europäischen Union ausgesprochen. Eine deutliche Mehrheit der 600 Delegierten nahm in Dresden einen Antrag an, der eine entsprechende Änderung im Wahlprogramm für die Bundestagswahl vorsieht.

In der vorangegangenen Debatte hatte sich unter anderem Parteichef Meuthen dagegen ausgesprochen. In dem Änderungsantrag heißt es, man halte einen Austritt Deutschlands aus der EU und die Gründung einer neuen europäischen Wirtschafts- und Interessengemeinschaft für notwendig. In dem Leitantrag für das Bundestagswahlprogramm war ein Austritt dagegen nur als Option aufgeführt.



Mit großer Mehrheit beschloss der Parteitag auch eine Corona-Resolution. Darin fordert die AfD ein Ende des Lockdowns, die Frage des Infektionsschutzes solle den "mündigen Bürgern" überlassen bleiben. Den Regierenden wird eine "Politik der Angst" vorgeworfen. "Auch indirekter" Zwang zu Impfungen, aber auch zu Corona-Tests, werde abgelehnt.



Zuvor hatte eine Mehrheit der Delegierten entschieden, noch keinen Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl zu bestimmen. Stattdessen soll zu einem späteren Zeitpunkt die Basis entscheiden.

Diese Nachricht wurde am 10.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.