Zum Auftakt des Parteitags der britischen Konservativen hat Handelsminister Fox ein Ende der Debatte über eine Wiederholung des "Brexit"-Referendums gefordert.

In Birmingham sagte Fox, es gelte, den Willen der Briten umzusetzen. Anderenfalls werde das Vertrauen in die Demokratie untergraben. Nach den Worten des Ministers steht Großbritannien vor entscheidenden Monaten. Fox sprach von der Entwicklung einer Vision für die künftigen Beziehungen des Landes zur EU und zur Welt.



Außenminister Hunt warnte die Europäische Union vor Bedrohungsszenarien in den Austrittsverhandlungen mit seinem Land. Er betonte, wer ein scheidendes Land bestrafe, wandele die EU um in ein Gefängnis, aus dem noch mehr Länder ausbrechen wollten. Wirtschaftsminister Clark erklärte, er halte einen Erfolg der Brexit-Verhandlungen für sehr wahrscheinlich. Am Rande des Parteitags mahnte er Unternehmen, möglichen negativen Perspektiven der Austrittsverhandlungen mit der EU nicht zu viel Gewicht beizumessen. Personen und Firmen, die Entscheidungen wegen der laufenden Gespräche verzögerten, könne man deshalb aber keinen Vorwurf machen, räumte Clark ein.



Vor Beginn des viertägigen Parteikongresses war Premierministerin May verbal vom früheren Außenminister Johnson angegriffen worden. In der "Sunday Times" bezeichnete er die Pläne der Regierungschefin zum Austritt aus der EU als "grotesk". May widersprach in der BBC und warnte Kritiker davor, mit der politischen Zukunft des Landes zu spielen.