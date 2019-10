Der CSU-Parteitag in München hat einen Antrag der bayerischen Jungen Union abgelehnt, die Kanzlerkandidatin oder den -kandidaten der Union künftig per Urwahl zu bestimmen.

Bislang kommt der Personalvorschlag von den Spitzen der beiden Schwesterparteien CDU und CSU. Die beiden Parteivorsitzenden Söder und Kramp-Karrenbauer hatten immer wieder betont, an dieser Praxis festhalten zu wollen. Die CSU will morgen eine große Parteireform beschließen. Die Partei soll moderner, jünger und weiblicher werden. Unter anderem soll die 40-Prozent-Frauenquote von Landes- und Bezirksvorständen auf Kreisvorstände ausgeweitet werden.



Söder wurde am Nachmittag von den Delegierten mit 91,3 Prozent der Stimmen im Amt bestätigt. Er hatte sich erstmals zur Wiederwahl gestellt. Im Januar war er auf einem außerordentlichen Parteitag mit 87,4 Prozent zum Nachfolger von Parteichef Seehofer gewählt worden.