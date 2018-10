Auf dem Delegiertentreffen der britischen Konservativen hat Premierministerin May ihren Brexit-Kurs gegen parteiinterne Kritik verteidigt.

May sagte, ihre Pläne für die Austrittsvereinbarung mit der EU seien im nationalen Interesse. Sie kritisierte indirekt ihren parteiinternen Gegenspieler, den früheren Außenminister Johnson. May meinte, wer gegen jedwedes von ihr erreichtes Abkommen sei, habe lediglich seine eigenen politischen Interessen und nicht das Wohl des Landes im Blick. Die Regierungschefin rief die Partei zur Einheit auf. Nur dann könne eine zufriedenstellende Vereinbarung für Großbritannien erreicht werden en.



Johnson hatte gestern auf dem Parteitag seine scharfe Kritik am Brexit-Kurs der Premierministerin bekräftigt und deren Pläne als verfassungswidrig und eine Schande bezeichnet.