USA

Parteitag der Demokraten in Chicago hat begonnen

In der US-Großstadt Chicago hat der Parteitag der Demokraten begonnen. Präsidentschaftskandidatin Harris würdigte in einer kurzen Ansprache den amtierenden Präsidenten Biden. Man sei ihm auf ewig dankbar. Biden, der nach parteiinternem Druck auf eine erneute Kandidatur verzichtete, soll am ersten Tag der Versammlung in Chicago eine Rede halten.