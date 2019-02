Der Vorsitzende der Partei Die Linke, Riexinger, hat die Europawahl im Mai als Richtungswahl bezeichnet. Es stehe viel auf dem Spiel, sagte Riexinger zu Beginn des Europaparteitags in Bonn. Es gehe darum, eine linke Alternative sichtbar zu machen.

Parteichefin Kipping sagte, bei aller Kritik an der EU müsse jedoch deren Auseinanderbrechen verhindert werden. Es dürfe kein Zurück in das Nebeneinanderher von Nationalstaaten geben.



Die Delegierten wollen in den nächsten drei Tagen das Programm für die Wahl Ende Mai beschließen und die beiden Spitzenkandidaten nominieren. Als Spitzenkandidaten sind sie frühere Vorsitzende des nordrhein-westfälischen Landesverbandes, Demirel, und der Europaabgeordnete Schirdewan.



Im Programmentwurf tritt die Linke für einen "Neustart" der EU ein, in der nicht "die Freiheit des Marktes" an erster Stelle stehen sollte. Der Linken-Politiker Gysi forderte von seiner Partei eine pro-europäische Positionierung. Er hoffe, dass sich diese Sichtweise beim Parteitag in Bonn durchsetze, sagte der Präsident der Europäischen Linken im Deutschlandfunk. Die europäische Integration sei wichtig für den Frieden. Wenn die EU kaputtgehe, so Gysi, dann komme der Krieg zurück nach Europa.