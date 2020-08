Wenige Tage nach den Demokraten haben auch die Republikaner ihren US-Präsidentschaftskandidaten gekürt: Amtsinhaber Trump wurde bereits zum Auftakt des Parteitags nominiert. Nahe dem Veranstaltungsort in Charlotte kam es zu Zusammenstößen zwischen einigen Trump-Gegnern und der Polizei. Vier Personen wurden festgenommen.

Trump erhielt beim Parteitag in Charlotte im US-Bundesstaat North Carolina alle 2.550 Delegiertenstimmen. Er zieht damit im November gegen seinen demokratischen Herausforderer Biden in die Wahl.



An dem Treffen nahmen wegen der Corona-Krise nur 300 Delegierte persönlich teil. Nach seiner Nominierung trat der Präsident persönlich beim Parteitag auf. Dabei erklärte er, die Abstimmung am 3. November sei die wichtigste Wahl in der Geschichte der USA. Man habe in den letzten dreieinhalb Jahren mehr erreicht, als jede Regierung zuvor. Deshalb würden die Republikaner die Wahl auch gewinnen.



Trump nutzte seinen Auftritt auch für erneute Angriffe gegen die Demokraten. Mit Blick auf den Streit um die Briefwahlen sagte er, die Demokraten benutzten Covid, um die Wahl zu stehlen. Damit werde das ganze Volk um eine freie und faire Wahl betrogen. Seine eigentliche Rede will Trump zum Abschluss der Veranstaltung am Donnerstag vor dem Weißen Haus halten. Dies war auch aus den eigenen Reihen kritisiert worden, weil Wahlkampfauftritte am Amtssitz des Präsidenten normalerweise tabu sind.

Wie läuft der Parteitag weiter ab?

Für den Parteitag sind vier Tage anberaumt. Veranstaltungsorte sind Charlotte im Bundesstaat North Carolina und Washington. Die oppositionellen Demokraten hatten ihren Nominierungsparteitag wegen der Corona-Pandemie dagegen vollständig virtuell abgehalten.



Für Donnerstag ist eine längere Rede Trumps geplant, mit der er die Nominierung annimmt. Diese soll vor dem Weißen Haus stattfinden, was zu Kritik geführt hat, weil der Amtssitz des Präsidenten dadurch für Parteizwecke missbraucht werde. Bis zuletzt wurde das Programm mehrmals geändert und wird nun deutlich kleiner gefahren.

Wer wird noch sprechen?

Bis auf die Nominierung Trumps an diesem Montag legten die Republikaner bis kurz vor dem Treffen nur eine Rednerliste vor, kein genaues Programm. Der Parteitag ist sehr stark auf Trump zugeschnitten. Viele Familienangehörige Trumps wollen Reden halten. Dazu kommen Vizepräsident Pence, die frühere US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Nikki Haley, und Senatschef Mitch McConnell. Kritische Republikaner stehen nicht auf der Liste.



Der Parteitag wird zur Hauptsendezeit am Abend (jeweils von 2.30 MESZ bis 5.00 MESZ) online und in vielen Fernsehsendern live übertragen.

Wie steht Trump aktuell da?

Kurz vor Beginn des Parteitags gab es eine gute und eine schlechte Nachricht für Trump. Die gute Nachricht war, dass die US-Regierung eine Ausnahmegenehmigung für die Behandlung von Covid-19-Patienten mit Blutplasma, das Antikörper gegen das Coronavirus enthält, freigegeben hat. Trump bezeichnete die Notfall-Genehmigung als "sehr historischen Durchbruch". Tatsächlich dürfte Trump die Ankündigung sehr gelegen kommen.



Eher ungelegen kommt dagegen die Nachricht, dass seine enge Beraterin Kellyanne Conway ihren Posten aufgibt. Als Wahlkampfleiterin hatte sie 2016 Einfluss darauf, dass Trump ins Amt gewählt wurde. Jetzt wolle sie sich mehr um ihre Kinder kümmern, erklärte Conway, die als Erfinderin des Ausspruchs "alternative Fakten" gilt. Conways Ehemann ist ein entschiedener Gegner Trumps und hat unter den Republikanern eine Gruppe gegen Trump mitgegründet.



Trump hatte im Vorwahlkampf keine ernsthaften parteiinternen Herausforderer. Als Erfolg seiner Amtszeit präsentiert er vor allem eine positive Entwicklung der Wirtschaft, der die Pandemie allerdings ein jähes Ende setzte. Nicht nur sein demokratischer Herausforderer, Joe Biden, wirft ihm Versagen in der Coronakrise vor. Nach Statistiken der Johns-Hopkins-Universität haben sich in den USA mehr als 5,7 Millionen Menschen mit dem Virus infiziert. Mehr als 176.800 Menschen starben nach einer Infektion mit dem Coronavirus. Millionen Menschen wurden arbeitslos.



Der US-Politikberater Peter Rough sagte im Deutschlandfunk dennoch, dass ein guter Parteitag und gute Duelle mit Biden Trump nach vorne bringen könnten.

Wie geht es nach den Nominierungen weiter?

Nach der Nominierung Trumps geht der Wahlkampf um das US-Präsidentenamt in die heiße Phase. Am 3. November steht die Wahl an. Mit Spannung werden die drei Duelle zwischen dem demokratischen Kandidaten Biden und Trump erwartet. Das erste Duell soll am 29. September stattfinden.