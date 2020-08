US-Vizepräsident Pence hat die Nominierung des republikanischen Parteitags für eine zweite Amtszeit angenommen.

Es sei ihm eine große Ehre, Amerika in dieser Aufgabe zu dienen, sagte Pence in einer Ansprache. Dabei verteidigte er Präsident Trump gegen Kritik. Er habe sein Wort gegenüber der Bevölkerung gehalten, sagte Pence. Als Beispiele nannte er die Verlegung der US-Botschaft in Israel nach Jerusalem, die Tötung des iranischen Generals Soleimani und die Stärkung des Militärs. Die Wahl findet am 3. November statt. Für die Demokraten treten der frühere Vizepräsident Biden und die kalifornische Senatorin Harris an.