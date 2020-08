Die Demokraten hatten ihre Chance - und sie haben sie genutzt. Der virtuelle Parteitag von Milwaukee ist jetzt schon Parteigeschichte. Das liegt vor allem an Joe Biden. Seit dieser Nacht und mit dieser Rede ist Joe Biden nicht mehr der Verlegenheitskandidat, den man aus Treue zu den Demokraten wählt oder mit zugehaltener Nase, weil er im Vergleich zu Donald Trump das kleinere Übel ist.

Joe Biden hat den Wählern ein verlockendes Angebot gemacht - er ist eine echte Alternative. Weil er Bescheidenheit, harte Arbeit und Mitgefühl hochhält, und das übrigens für jeden nachprüfbar schon sein ganzes Leben lang. Sein Angebot baut nicht auf Drohung, Einschüchterung, Katastrophenszenarien, sondern auf konkreten Vorhaben, Erfahrung, und auf der Bereitschaft, zuzuhören und Kompromisse zu finden.

Biden kann auch strukturiert

"Slow Joe", langsamer Joe, haben ihn seine Gegner verhöhnt. Der Mann sei nett, aber zu alt für die Aufgabe als Präsident, ein trojanisches Pferd für die Parteilinke, geistig und physisch nicht mehr auf der Höhe. Biden hat es ihnen gezeigt, und den zweifelnden Anhängern der Demokraten auch: Er kann nicht nur einfühlsam und Familie, er kann auch klar, entschieden und strukturiert – alles Eigenschaften, die viele Amerikaner schmerzlich vermissen beim derzeitigen Präsidenten. Wenn Biden verspricht, die aktuelle dunkle Zeit zu überwinden, dann muss das wie Hoffnung klingen. Zuversicht aber brauchen und wünschen sich viele Amerikaner in der aktuellen Krise. Das Geld für seine Maßnahmen will sich Biden durch eine stärkere Besteuerung der Superreichen holen. Kein einfacher, aber immerhin ein Plan.

Trump wird es schwer haben

Nach vier Jahren immer tiefer gehender Spaltung könnte aber eine andere Botschaft mindestens so wichtig sein: Der demokratische Kandidat will zusammenführen. Unterschiede und unterschiedliche Meinungen sind in Ordnung, Spaltung ist es nicht- Bidens Botschaft und die Botschaft des Parteitags insgesamt hätte nicht deutlicher sein können. Ob es reicht für Joe Biden am 3. November? Der Wahlkampf ist jetzt schon heftig, und er wird noch brutaler, spätestens mit dem Parteitag der Republikaner nächste Woche. Ängste schüren, Gerüchte verbreiten, Fakten verdrehen - Donald Trump wird alles daransetzen, weitere vier Jahre im Amt zu bleiben. Nur eins ist nach diesem Parteitag der Demokraten sicher: Donald Trump wird es deutlich schwerer haben als gedacht.