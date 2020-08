Rund zweieinhalb Monate vor der Präsidentschaftswahl in den USA haben die Republikaner Präsident Trump für eine zweite Amtszeit nominiert.

Trump erhielt beim Parteitag in Charlotte im US-Bundesstaat North Carolina alle 2.550 Delegiertenstimmen. Er zieht damit im November gegen seinen demokratischen Herausforderer Biden in die Wahl.



An dem Treffen nahmen wegen der Corona-Krise nur 300 Delegierte persönlich teil. Zum Abschluss des ersten Tages trat auch der Präsident auf. Dabei erklärte Trump, die Abstimmung am 3. November sei die wichtigste Wahl in der Geschichte der USA. Man habe in den letzten dreieinhalb Jahren mehr erreicht, als jede Regierung zuvor. Deshalb würden die Republikaner die Wahl auch gewinnen. Mit Blick auf den Streit um die Briefwahlen sagte er, die Demokraten benutzten Covid, um die Wahl zu stehlen. Damit werde das ganze Volk um eine freie und faire Wahl betrogen.



Trump will entgegen der bei einem Parteitag üblichen Gepflogenheiten jeden Tag in Charlotte auftreten. Seine eigentliche Dankesrede zur Nominierung will er zum Abschluss am Donnerstag vor dem Weißen Haus halten. Dies war auch aus den eigenen Reihen kritisiert worden, weil Wahlkampfauftritte am Amtssitz des Präsidenten normalerweise tabu sind.