Die Grünen wollen vielfältiger werden und befürworten dafür neue Regeln.

Wir wollen, dass sich vielfältig Perspektiven in unserer Partei abbilden, heißt es in einem Statut, das beim digitalen Bundesparteitag die notwendige Zweidrittelmehrheit in einem Meinungsbild bekam - der Beschluss muss noch schriftlich bestätigt werden. Feste Quoten etwa für Menschen mit Behinderung oder mit Migrationshintergrund sind vorerst nicht vorgesehen. Stattdessen heißt es: "Die Repräsentation von gesellschaftlich diskriminierten oder benachteiligten Gruppen mindestens gemäß ihrem gesellschaftlichen Anteil auf der jeweiligen Ebene ist unser Ziel."



Alle zwei Jahre soll es nun eine Auswertung dazu geben, wie divers die Grünen sind. Bundesvorstand und ein Diversitätsrat sollen auf dieser Basis dann über weitere Maßnahmen und auch Quoten diskutieren.

Streit über Klima-Ziel beigelegt

Der Streit über die Haltung zur Klimapolitik konnte unterdessen beigelegt werden. Wie die Co-Vorsitzende Baerbock mitteilte, kam es zu einem Kompromiss für die Formulierung im Grundsatzprogramm.

