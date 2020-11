Bundesfamilienministerin Giffey hat ungeachtet der Plagiatsaffäre ihre politischen Ziele für den Fall einer Wahl zur Ko-Vorsitzenden der Berliner SPD vorgestellt.

Sie erklärte auf einem virtuellen Landesparteitag, sie wolle die Sicherheit in der Hauptstadt zu einem Schwerpunkt ihrer Arbeit machen - und zwar auch die soziale Sicherheit. Als weitere wichtige Themen nannte Giffey den Wohnungsbau, die Bildung, eine bürgernahe Verwaltung und die Wirtschaft.



Der Parteitag wurde am Abend unterbrochen, damit in den Kreisgeschäftsstellen der Landes-SPD die neue Doppelspitze gewählt werden konnte. Neben Giffey kandidiert Fraktionsschef Saleh. Die Stimmen werden morgen ausgezählt, dann soll auch das Ergebnis bekanntgegeben werden. Der langjährige Landesvorsitzende, Berlins Regierender Bürgermeister Müller, trat nicht erneut an.



Die Kandidatur Giffeys wird überschattet von der Affäre um mögliche Plagiate in ihrer Doktorarbeit. Sie hatte kürzlich angekündigt, wegen der Zweifel auf den Titel zu verzichten. Die Freie Universität überprüft die Arbeit dennoch ein zweites mal.

