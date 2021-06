Die Grünen ziehen mit der Forderung nach einem sozial-ökologischen Umbau der Gesellschaft in den Bundestagswahlkampf. In dem auf dem digitalen Parteitag beschlossenen Wahlprogramm mit dem Titel "Deutschland. Alles ist drin" wird unter anderem ein Klimaschutz-Sofortprogramm gefordert.

So soll das deutsche Klimaziel für 2030 auf eine Reduzierung der CO2-Emissionen um 70 Prozent angehoben werden. Derzeit werden 65 Prozent angestrebt. Kurzstreckenflüge wollen die Grünen überflüssig machen - durch einen massiven Ausbau der Bahnverbindungen. Kerosin soll durch klimaneutrale Treibstoffe ersetzt werden.

Grüne für höheren Mindestlohn und höheren Hartz-IV-Satz

Darüberhinaus will die Partei den gesetzlichen Mindestlohn auf zwölf Euro anheben. Der Spitzensteuersatz soll auf bis zu 48 Prozent steigen. Die Grünen befürworten auch eine Vermögenssteuer. Das bisherige Hartz-IV-System soll durch eine Garantiesicherung ersetzt werden, die auf Sanktionsmaßnahmen verzichtet. Als Sofortmaßnahme soll der Regelsatz um mindestens 50 Euro steigen. Für einkommensschwache Familien wollen die Grünen eine Kindergrundsicherung einführen. Für neu geschlossene Ehen soll das Ehegattensplittung abgeschafft werden.

Laschet (CDU) kritisiert Forderungen der Grünen

Die Union lehnt nach den Worten von CDU-Chef und Kanzlerkandidat Laschet zentrale Forderungen der Grünen im Wahlkampf strikt ab. Die Energiewende müsse sozialverträglich sein, sagte Laschet der Zeitung "Bild am Sonntag". Dies fehle ihm bei den Grünen. So könnten sich zum Beispiel Besserverdienende 70 Euro mehr für einen Mallorca-Flug locker leisten. Für so manche Familie aber könne das den Traum vom Sommerurlaub beenden.

Nur knappe Mehrheit beim Thema Kampfdrohnen

Den Einsatz von Kampfdrohnen schließen die Grünen nicht generell aus. Diese Systeme könnten Soldaten in gewissen Situationen besser schützen, hieß es. Es müsse aber klar gemacht werden, für welche Einsatzszenarien der Bundeswehr bewaffnete Drohnen überhaupt in Frage kämen, bevor man über die Anschaffung entscheide. Auch technische Herausforderungen müssten in der Gesamtabwägung eine wichtige Rolle spielen. Ein Antrag, mit dem bewaffnete Drohnen weiter abgelehnt werden sollten, unterlag in der Abstimmung sehr knapp mit 343 zu 347 Stimmen.

Diese Nachricht wurde am 13.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.