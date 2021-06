Auf dem Grünen-Parteitag stellen sich die Vorsitzenden Baerbock und Habeck heute zur Wiederwahl.

Baerbock soll außerdem offiziell als Kanzlerkandidatin bestätigt werden. Am zweiten Tag des Treffens geht es inhaltlich unter anderem um die Sozialpolitik. Die Grünen fordern in ihrem Wahlprogramm, den gesetzlichen Mindestlohn von derzeit 9,50 auf 12 Euro zu erhöhen. Ein Antrag aus den Reihen der Delegierten, 13 Euro als Ziel ins Wahlprogramm zu schreiben, fand keine Mehrheit.



Darüber hinaus wollen die Grünen die monatlichen Hartz-IV-Zahlungen in einem ersten Schritt um mindestens 50 Euro anheben. Dies sei eine "Mindestbedingung für jede Koalition", sagte der sozialpolitische Sprecher, Lehmann. Zuvor hatte der Nachwuchsverband "Grüne Jugend" eine Erhöhung um 200 Euro verlangt. Ein Vorschlag, die 30-Stunden-Woche ins Programm aufzunehmen, wurde ebenfalls abgelehnt.



Am Abend geht es unter anderem um den Spitzensteuersatz. Dazu gibt es eine Forderung von Teilen der Partei, ihn auf 53 Prozent anzuheben. Der Vorstand schlägt 48 Prozent vor; derzeit liegt der Spitzensteuersatz bei 42 Prozent.

