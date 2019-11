Die SPD will auf ihrem Parteitag im Dezember ein Kindergeld-Konzept beschließen.

Die kommissarische SPD-Vorsitzende Dreyer sagte der Funke Mediengruppe, man wolle eine existenzsichernde Geldleistung anbieten. Je ärmer eine Familie sei, desto höher solle die Unterstützung ausfallen. Dreyer zufolge soll der monatliche Basisbetrag bei 250 Euro liegen, der Höchstbetrag für Kinder ab 14 Jahren bei 478 Euro.



Die Kosten für diese und weitere Leistungen bezifferte sie auf elf Milliarden Euro. Zur Finanzierung sagte sie, dafür müsse Geld da sein. In einem reichen Land wie Deutschland dürften nicht so viele Kinder in Armut leben.