Auf dem im Internet abgehaltenen Parteitag der Grünen hat die Parteivorsitzende Baerbock von der Bundesregierung klare Kriterien zur Bekämpfung der Corona-Pandemie gefordert.

BIsher seien die Kriterien nicht klar genug kommuniziert worden, bemängelte Baerbock. Gerade wenn es um die Einschränkung persönlicher Freiheiten gehe, müsse auf die Verletztlichsten dieser Gesellschaft geschaut werden. Leben sei mehr als nur Überleben. Baerbock warf die Frage nach einer eventuellen Rückkehr zur Normalität auf. Um diese zu ermöglichen, sei eine Überlegung, in Kitas einmal die Woche auf das Coronavirus zu testen. Dass die Situation von 13 Millionen Kindern wochenlang politisch keine Rolle gespielt habe, zeige, wo Deutschland in Bezug auf Familien in diesem Land stehe. Baerbock forderte zudem bei der Bewältigung der entstandenen Wirtschaftskrise eine gemeinsame europäische Daseinsvorsorge und eine Berücksichtigung ökologischer Kriterien.



Der Ministerpräsident Baden-Württembergs, Kretschmann, betonte, dass in der Coronavirus-Krise ein klarer Kompass notwendig sei. Für ihn sei dieser der Schutz des Lebens und der Gesundheit. Wenn man dem Drängen nach einer schnellen Öffnung nachgebe, drohe Deutschland eine dramatischere, zweite Infektionswelle. Ein zweiter Lockdown, so Kretschmann, wäre für Unternehmen und Familien aber erst recht fatal. Konjunkturprogramme müssten "grün imprägniert" sein. Die Klimakrise sei schwieriger zu bewältigen als Corona, man könne sie nicht wegimpfen.



Die Grünen haben ihren ersten Online-Parteitag am Nachmittag begonnen. Bundesgeschäftsführer Kellner sagte zum Auftakt, Corona sei eine Ausnahmesituation und gerade deshalb dürfe das Nachdenken, der Diskurs nicht stillstehen. Die Grünen erfüllten ihre Aufgabe als Partei und an der Demokratie.



Die Delegierten nehmen von zu Hause aus am Parteitag teil, unter anderem die Bundesvorsitzenden Habeck und Baerbock sind von der Berliner Parteizentrale aus zugeschaltet. Der Parteitag wird live über soziale Netzwerke und auf der Homepage der Grünen übertragen.

