Der sächsische SPD-Vorsitzende Dulig hat scharfe Kritik an der eigenen Partei geübt.

Auf einem Landesparteitag in Dresden sagte er, die SPD befinde sich in einem - so wörtlich - "desolaten Zustand". Sie verliere seit Jahren an Glaubwürdigkeit und Vertrauen und sei schon seit langem nicht mehr in der Lage, Wählerinnen und Wähler zu überzeugen. Besonders für die Menschen in Ostdeutschland müssten die Sozialdemokraten neue Ideen entwickeln und umsetzen, forderte Dulig, der auch Ostbeauftragter der Bundespartei ist.



Die Delegierten bestätigten den Wirtschaftsminister und Vizeregierungschef mit rund 84 Prozent der Stimmen in seinem Amt als Landesvorsitzender. Sachsen wird von einer Koalition aus CDU und SPD regiert, im September 2019 steht die nächste Wahl an.