Die AfD hat auf ihrem Parteitag in Magdeburg weitere Kandidaten für die Europawahl aufgestellt.

Auf Listenplatz Drei wählte die Partei den ehemaligen sächsischen CDU-Politiker Krah. Schon gestern hatte die AfD ihren Bundesvorsitzenden Meuthen und den Politiker Reil aus Nordrhein-Westfalen auf die ersten beiden Listenplätze gewählt.



Die Partei-Spitze beschäftigte sich außerdem mit dem Magdeburger Bundestagsabgeordneten Pasemann. Sein Landesverband hatte beantragt, Pasemann wegen Kontakten in rechtsradikale Kreise aus der AfD auszuschließen. Der Bundesvorstand lehnte das heute ab.



Am Rande des Parteitags griffen Unbekannte am Abend ein Taxi an, in dem sie AfD-Mitglieder vermuteten. Verletzt wurde niemand. Die Täter konnten fliehen.