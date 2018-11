Parteitag in Magdeburg

Die AfD hat auf ihrem Parteitag in Magdeburg weitere Kandidaten für die Europawahl aufgestellt.

Bis Montag will die Partei ingesamt 40 Listenplätze besetzen. Auf den ersten Platz hatte die AfD gestern ihren Bundesvorsitzenden Meuthen gewählt.



Die Partei-Spitze beschäftigte sich außerdem mit dem Magdeburger Bundestagsabgeordneten Pasemann. Sein Landesverband hatte beantragt, Pasemann wegen Kontakten in rechtsradikale Kreise aus der AfD auszuschließen. Der Bundesvorstand lehnte das heute ab.



In Magdeburg demonstrierten gleichzeitig hunderte Menschen für ein offenes Europa. Die Teilnehmer forderten, dass der gesellschaftlichen Spaltung durch rechten Populismus und Hetze Einhalt geboten werden müsse.