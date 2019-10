Parteitag in München

Der CSU-Politiker Ramsauer sieht den Kurs seiner Partei kritisch. Das Tempo, das man bei der Klimapolitik an den Tag lege, überfordere Viele, sowohl Parteimitglieder als auch Wähler, sagte Ramsauer im Dlf. Nach seinen Angaben führt das bereits zu Austritten.

Innerhalb der CSU herrsche eine regelrechte "Klimahysterie", erklärte Ramsauer (Audio-Link). Als Beispiele nannte er Beschlüsse in der Landwirtschaftspolitik und die Luftverkehrsabgabe. Darüber werde man auf dem heutigen Parteitag in München diskutieren.



Dort stellt sich der CSU-Vorsitzende Söder erstmals zur Wiederwahl. Er war im Januar auf einem außerordentlichen Parteitag mit 87,4 Prozent der Stimmen zum Nachfolger von Parteichef Seehofer bestimmt worden. Die nun anstehende Wahl erfolgt turnusgemäß und gilt für zwei Jahre. Seehofer hatte nach internem Druck neben dem Amt des Ministerpräsidenten auch den CSU-Parteivorsitz an Söder abgegeben.