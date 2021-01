Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet soll neuer CDU-Chef werden. Er setzte sich auf einem digitalen Parteitag im zweiten Wahlgang gegen den früheren Parteivorsitzenden Merz durch - und kündigte an, alles dafür zu tun, dass die Union nach der Bundestagswahl den nächsten Kanzler stellt.

Laschet erhielt in der Stichwahl 521 Stimmen und damit 55 mehr als Merz, für den 466 Delegierte votierten. Im ersten Wahlgang hatte der frühere Unionsfraktionschef noch hauchdünn vor Laschet gelegen - mit 385 zu 380 Stimmen. Der dritte Kandidat, der Außenpolitiker Röttgen, schied mit 224 Delegiertenstimmen aus. Das offizielle Ergebnis wird erst am 22. Januar verkündet - vorher soll das Ergebnis aus juristischen Gründen noch mit einer Briefwahl abgesichert werden.

Laschet: "Bin mir der Verantwortung bewusst"

Laschet dankte seinen beiden Mitbewerbern für den fairen Wahlkampf und seiner Partei für das große Vertrauen. Er sei sich der Verantwortung bewusst, die mit dem Amt verbunden sei. Er wolle alles dafür tun, dass die CDU die bevorstehenden Landtagswahlen erfolgreich bestehe und dass nach der Bundestagswahl "die Union den nächsten Kanzler stellt".



In seiner Bewerbungsrede hatte Laschet das Vertrauen in den Mittelpunkt gestellt und sich als regierungserfahrener Ministerpräsident und Mann der politischen Mitte präsentiert. "Wir müssen Klartext sprechen, aber nicht polarisieren", betonte der 59-Jährige. Die CDU benötige keinen "CEO", sondern den Anführer einer Mannschaft.

Merz lässt Zukunft offen

Merz und Röttgen gratulierten Laschet zum Wahlerfolg und wünschten ihm für das Wahljahr viel Erfolg. Es sei eine "enorm anstrengende Zeit für uns alle zu bestehen", sagte Merz, der offen ließ, wie er sich nach seiner Niederlage in der CDU weiter einbringen wolle. Er hatte in seiner Bewerbungsrede anders als Laschet indirekt neben dem Parteivorsitz auch die Kanzlerkandidatur für sich reklamiert: Sein Anspruch sei die "Führung dieser Partei, aber auch Führung unseres Landes".



Röttgen betonte, er stehe zu seinem Wort und werden Laschet nun mit voller Kraft unterstützen. "Du kannst dich auf mich verlassen. Wir müssen jetzt eine Mannschaft bilden", sagte er. Er hatte in seiner Rede die Zukunftskompetenz der CDU in den Mittelpunkt gestellt.

SPD und CSU gratulieren, Opposition ist unzufrieden

CSU-Chef Söder schrieb auf Twitter, man werde gemeinsam die Erfolgsgeschichte der Union fortschreiben. Vizekanzler Scholz teilte mit, es sei für Laschet eine große Aufgabe mit großen Vorgängerinnen und Vorgängern. Er wünsche ihm dafür ein glückliches Händchen. Linken-Parteichef Riexinger warf Laschet vor, keinen Kompass für die anstehenden Weichenstellungen in Deutschland zu haben. Der AfD-Parteivorsitzende Meuthen twitterte jetzt werde - Zitat - "weitergemerkelt". Der Vorsitzende der Jungen Union, Kuban, und der CDU-Wirtschaftspolitiker, Linnemann, die in dem Wahlverfahren Merz unterstützt hatten, forderten einen Präsidiumsplatz für den Unterlegenen. Dies wäre ein starkes Zeichen im Wahljahr, sagten sie der BILD-Zeitung.



Diese Nachricht wurde am 16.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.