In der südfranzösischen Stadt Perpignan ist der Parteitag der rechtspopulistischen Partei Rassemblement National fortgesetzt worden.

Die seit gut zehn Jahren amtierende Parteichefin Marine Le Pen will Vorsitzende bleiben und stellt sich zur Wiederwahl. Gegenkandidaten gibt es nicht. Der Rassemblement National hatte bei den vergangenen Regionalwahlen erhebliche Verluste erlitten. Die Rechtspartei schaffte es nicht, eine der Regionen für sich zu gewinnen - obwohl Umfragen ihr zumindest in der südlichen Region Provence-Alpes-Côte-d'Azur gute Chancen vorausgesagt hatten.

Interne Kritik an Le Pen

Le Pen führte die niedrigen Abstimmungsergebnisse auf die geringe Wahlbeteiligung zurück. Seit der Niederlage muss sich die Vorsitzende allerdings vermehrt interner Kritik an ihrer Parteiführung stellen. Ihr Vater, der Gründer der Vorgängerpartei Front National, Jean-Marie Le Pen, forderte, die Partei müsse ihre "Männlichkeit" wiederfinden und zu früheren Grundsätzen zurückkehren. Der 93-Jährige gilt als rechtsextrem und wurde schon vor Jahren aus der Partei gedrängt. Marine Le Pen verfolgt einen Kurs der Entradikalisierung. Ein Parteisprecher stellte schon vor dem Parteitag klar: "Wir verfolgen nicht die Strategie, zur Front National von damals zurückzukehren".

Auftakt zum Präsidentschaftswahlkampf

Für Le Pen soll der Parteitag der Auftakt für den Präsidentschaftswahlkampf sein. Im kommenden Frühjahr wird in Frankreich gewählt. Als Gegner hat der Rassemblement National Amtsinhaber Emmanuel Macron ausgemacht, der sich allerdings noch nicht dazu geäußert hat, ob er noch einmal antritt.



Gestern hatte Le Pen bekanntgegeben, dass ihre Partei ein Bündnis mit anderen rechten Parteien im europäischen Parlament wie der ungarischen Fidesz-Partei und der österreichischen FPÖ schmieden will. Am Freitag unterzeichneten insgesamt 16 Parteien eine Erklärung, die den Grundstein für den Aufbau einer Allianz bilden soll - mit dem Ziel, "Europa zu reformieren", wie es hieß. Die AfD hat sich nicht angeschlossen.

