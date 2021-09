Der CSU-Vorsitzende Söder ist auf dem Parteitag in Nürnberg im Amt bestätigt worden. Er erhielt 87,6 Prozent der Delegiertenstimmen. Das ist etwas weniger als bei seiner ersten Wahl vor zwei Jahren. Damals waren es 91,3 Prozent.

Vor der Abstimmung hatte Söder in einer Rede vor einer möglichen rot-rot-grünen Regierung nach der Bundestagswahl gewarnt. Er forderte, es dürfe keinen Linksrutsch geben. Deutschland brauche Armin Laschet als Kanzler, und nicht Olaf Scholz oder Annalena Baerbock. Deshalb müsse man geschlossen hinter Laschet stehen. Es seien ernste Zeiten für das Land und die Partei, betonte der bayerische Ministerpräsident. Er verwies auf die schlechten Umfrageergebnisse der Union. An diesem Wochenende würden CSU und CDU aber zeigen, dass sie noch nicht aufgegeben hätten. "Ich habe keinen Bock auf Opposition", so Söder.

"Linke Regierung bedeutet höhere Steuern"

Der CSU-Chef warnte, eine linke Bundesregierung bedeute höhere Steuern, höhere Schulden, mehr Bürokratie und weniger Sicherheit. Die Lebenssitutation von Millionen Menschen würde sich verschlechtern.



Söder kritisierte insbesondere die Linkspartei. Diese sei die offizielle Nachfolgepartei der SED und habe nie mit ihr gebrochen. Es habe keine klare Distanzierung zum DDR-Unrechtsstaat und zum Mauerbau gegeben. Söder verwies zudem darauf, dass Teile der Linken bis heute vom Verfassungsschutz beobachtet würden. Da wundere es ihn nicht, dass diese Partei den Verfassungschutz abschaffen wolle.

Morgen spricht Armin Laschet

Zum Beginn des Parteitags hatte Generalsekretär Blume erklärt, man werde entschieden darum kämpfen, dass die Union stärkste Kraft und Laschet neuer Bundeskanzler werde. Morgen wird Unionskanzlerkandidat Laschet vor den Delegierten des Parteitags sprechen.

Diese Nachricht wurde am 10.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.