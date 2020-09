Der FDP-Politiker Wissing ist zum neuen Generalsekretär der Partei gewählt worden.

Auf dem Bundesparteitag in Berlin erhielt der rheinland-pfälzische Wirtschaftsminister 528 von 638 gültigen Stimmen. Wissing war von Parteichef Lindner vorgeschlagen worden. Als Generalsekretär folgt er auf die brandenburgische FDP-Politikerin Teuteberg, die ihren Posten nach massivem innerparteilichen Druck vorzeitig zur Verfügung gestellt hatte. Teuteberg kündigte an, sich abermals um die Spitzenkandidatur der brandenburgischen FDP bei der Bundestagswahl im kommenden Jahr zu bewerben.



Bei dem Treffen der rund 600 Delegierten wurde außerdem der bisherige FDP-Schatzmeister Solms zum Ehrenvorsitzenden gewählt. Der 79-Jährige hatte sein Parteiamt an den Unternehmer Christ abgegeben.

Lindner bekräftigt seinen Willen zur Regierungsbildung

Parteichef Lindner bekräftigte zuvor in seiner Reden den Willen der Liberalen, nach der Bundestagswahl 2021 Regierungsverantwortung im Bund zu übernehmen. Er wolle, dass nächstes Jahr die Freien Demokraten wieder zu einer Regierungsbildung im Bund benötigt werden, sagte Lindner in seiner Rede auf einem Bundesparteitag in Berlin unter dem Motto "Mission Aufbruch".



Für freiheitlich denkende Menschen könnten Rot-Rot-Grün oder Schwarz-Grün oder Grün-Rot-Rot keine besonders positiven Perspektiven sein. Der FDP-Chef schloss eine Koalition mit der Linkspartei aus. Und mit der AfD könne es keine Zusammenarbeit geben.

"Klimaschutz stärker mit marktwirtschaftlichen Mechanismen verknüpfen"

Zudem plädierte Lindner dafür, den Klimaschutz stärker mit marktwirtschaftlichen Mechanismen zu verknüpfen. Das geeignete Instrument dafür sei der CO2-Zertifikate-Handel. So könne es gelingen, die Marktkräfte in den Dienst des Klimaschutzes zu stellen. Darüber hinaus schlug er vor, eine internationale Allianz zur Förderung der Wasserstofftechnologie zu schaffen.



Mit Blick auf die Corona-Pandemie mahnte der FDP-Vorsitzende, ein Lockdown dürfe sich nicht wiederholen. Gefragt seien stattdessen intelligente Teststrategien, eine weitere Digitalisierung des Gesundheitswesens und eine Stärkung von Forschung und Impfstoffentwicklung.

Diese Nachricht wurde am 19.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.