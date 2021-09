Eine Woche vor der Bundestagswahl sind Grüne und FDP noch einmal zu Parteitagen zusammengekommen. Der Bundesgeschäftsführer der Grünen, Kellner, sagte zum Auftakt in Berlin, die Partei stehe für Aufbruch. Deutschland müsse Spitze beim Klimaschutz werden. Die Große Koalition habe den Ausbau der erneuerbaren Energien ausgebremst.

Die Grünen wollen auf dem Treffen einen Sozialpakt beschließen, der Klimaschutzmaßnahmen abfedern soll.



Die stellvertretende FDP-Vorsitzende Beer sprach sich zum Auftakt des Parteitags der Freien Demokraten gegen Verbote zum Schutz des Klimas aus. Statt Menschen unter Druck zu setzen, müsse Raum für Möglichkeiten und Angebote geschaffen werden. Die FDP will auf ihrem Parteitag unter anderem über Bedingungen für mögliche Koalitionen nach der Wahl diskutieren.



Am Abend findet die dritte und letzte Fernsehdebatte der drei Kanzlerkandidaten von Union, SPD und Grünen - Laschet, Scholz und Baerbock - statt.



Mehr Entwicklungen rund um die Bundestagswahl können Sie auch in unserem Blog lesen.

Diese Nachricht wurde am 19.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.