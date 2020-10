Angesichts der steigenden Corona-Infektionszahlen schließt die Partei Die Linke eine Absage ihres Parteitages nächste Woche in Erfurt nicht mehr aus.

Bundesgeschäftsführer Schindler sagte, es sei derzeit nicht abzusehen, ob das Treffen stattfinden könne. Der Parteivorstand wolle am Dienstag endgültig entscheiden.



In der CDU wird über den für den 4. Dezember geplanten Parteitag beraten. Erworgen wird eine dezentrale Veranstaltung mit wenigen Menschen an mehreren Orten.



Linke und CDU wollen auf ihren Parteitagen über neue Vorsitzende abstimmen.

