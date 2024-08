Chicago

Parteitagsrede: Harris warnt vor der künftigen Macht eines US-Präsidenten Trump

Auf dem Nominierungsparteitag der Demokratischen Partei in den USA hat Präsidentschaftskandidatin Harris vor der Macht ihres Gegenkandidaten Trump gewarnt, sollte er die Wahl am 5. November gewinnen. In ihrer Rede in Chicago sagte sie, die Konsequenzen aus einem Wiedereinzug des Ex-Präsidenten ins Weiße Haus seien extrem schwerwiegend.