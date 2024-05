Aktuelle Stunde im Bundestag - hier ein Foto der Rede von AfD-Chef Chrupalla. (Michael Kappeler / dpa / Michael Kappeler)

SPD-Chef Klingbeil sagte in einer Aktuellen Stunde, all jene, die sich für die Demokratie engagierten, brauchten Schutz und Solidarität. Geprüft werden müsse auch, wo das Strafrecht verändert werden könne. Der CDU-Innenpolitiker Throm sagte, die Spaltung in Deutschland sei so tief wie noch nie. Allerdings brauche man kein anderes Strafrecht. Familienministerin Paus von den Grünen machte die AfD für eine Verrohung der politischen Debatte verantwortlich. AfD-Chef Chrupalla sagte, die Angriffe auf Mitglieder aller Parteien hätten furchtbare Ausmaße angenommen, und das verurteile man. Die AfD sei aber nicht verantwortlich für den Anstieg von Gewalttaten in Deutschland.

