US-Evakuierungsaktion am Kabuler Flughafen im August 2021 (Kylie Barrow, U.S. Air Force via AP)

Vertreter der regierenden Demokraten und der oppositionellen Republikaner brachten dazu in beiden Häusern des Kongresses einen Gesetzentwurf ein. Anlass ist der bevorstehende Jahrestag des US-Truppenabzugs. Inzwischen sind rund 76.000 Afghanen mit befristeten Visa in die Vereinigten Staaten eingereist waren. Ihnen soll nun ein dauerhafter legaler Status ermöglicht werden, sofern sie sich zusätzlichen Hintergrundüberprüfungen unterziehen. Auch soll die Berechtigung zu speziellen Einwanderungsvisa für diejenigen ausgeweitet werden, die an der Seite der US-Streitkräfte gekämpft sowie in speziellen Teams zur Terrorismusbekämpfung gedient haben.

Da es sich um eine überparteiliche Initiative handelt, gehen Beobachter von einer erhöhten Chance auf eine Mehrheit aus.

