Nach der Landtagswahl in Hessen werden die Stimmen in der SPD wieder lauter, die eine rasche Erneuerung der Partei fordern. Partei-Vize Stegner sagte im Dlf, die Sozialdemokraten könnten so nicht weitermachen. Aber auch in der Union gibt es Rufe nach einem Kurswechsel.

SPD-Vize Stegner sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), in Hessen habe man die dunkelgelbe Karte bekommen. Rumjammern helfe jetzt nicht, die SPD werde sehr viel schneller liefern müssen. Ob die Regierung Bestand haben könne, müsse man mit großer Skepsis betrachten. Stegner sagte: "Ein weiteres grobes Foul und die Regierung ist sicherlich zu Ende."



Juso-Chef Kühnert forderte die SPD auf, sich auf Neuwahlen vorzubereiten – und nicht auf den Herbst 2019 zu warten, der als Zeitvorgabe in der Revisionsklausel im Koalitionsvertrag vereinbart ist. Es sei „offensichtlich, dass den Regierungsparteien die Kontrolle über die Existenz der Regierung ein bisschen entgleitet.“ Jedes kleine Feuerchen könne das Ganze zum Explodieren bringen, sagte er dem Fernsehsender Phoenix.



Der hessische SPD-Landesvorsitzende Schäfer-Gümbel erklärte, man werde heute Abend darüber reden, welche Konsequenzen man aus der bitteren Niederlage ziehe.



Aber auch in der Union sind nach den herben Verlusten für CDU und SPD in Hessen selbstkritische Töne zu hören. CDU-Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer erklärte, man leiste gute Arbeit, überdecke die Erfolge aber oft durch Streit. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Amthor sagte im Deutschlandfunk, beim Parteitag Anfang Dezember müssten klare Wegmarken definiert werden. Er gehe davon aus, dass in den Parteigremien darüber jetzt offen diskutiert werde. Wenn Bundeskanzlerin Merkel einen Plan vorlegen könne, wie die CDU wieder zu 40 Prozent der Stimmen komme, dann könne sie das auch tragen, so Amthor.



Der Vorsitzende der Mittelstandsvereinigung der Union, Linnemann (CDU), mahnte Konsequenzen an. Wer in Berlin das hessische Ergebnis schönreden wolle, habe die Zeichen der Zeit nicht erkannt, sagte Linnemann der „Rheinischen Post“. Alexander Mitsch, der Vorsitzende des konservativen Zusammenschlusses WerteUnion, forderte einen „inhaltlichen Kurswechsel, verbunden mit einem personellen Neubeginn an der Parteispitze“. Merkel müsse den Parteivorsitz beim Bundesparteitag im Dezember zur Verfügung stellen, um einen Neubeginn zu ermöglichen, sagte der CDU-Politiker. Der hessische CDU-Landesgruppenchef im Bundestag, Brand, sagte im Dlf, ein „Weiter so“ sei nicht möglich. „Auch Angela Merkel muss signalisieren, sie hat verstanden und dass sie bereit ist, etwas zu ändern.“



SPD-Chefin Nahles nannte den Zustand der Regierung „nicht akzeptabel“. Die SPD lege das Schicksal aber nicht in die Hände ihres Koalitionspartners. Nahles stellte zugleich ein Ultimatum an das Bündnis und betonte, Union und SPD müssten einen verbindlichen Fahrplan vereinbaren. An dessen Umsetzung bis zur Halbzeitbilanz der Regierung werde sich entscheiden, ob die SPD in der Koalition noch richtig aufgehoben sei.



Grünen-Chef Habeck nannte das starke Wahlergebnis der hessischen Grünen ein klares Signal, dass Wahlen nicht nur am Rechtsaußen-Rand gewonnen würden, sondern mit pro-europäischer Vernunft und antipopulistischer Politik.



Politiker der anderen Oppositionsparteien in Berlin führten das Ergebnis aus Hessen explizit auf die Bundespolitik zurück. AfD-Chef Gauland sagte, die Wähler hätten die Koalition „bewusst abgestraft“. Die Linken-Vorsitzende Kipping sprach von einer Denkzettelwahl, FDP-Chef Lindner von einem „Misstrauensvotum“.