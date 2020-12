Die Christlich-Demokratische Arbeitnehmerschaft unterstützt die Kandidatur von Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet für den CDU-Vorsitz.

Das habe der Bundesvorstand am Abend einstimmig beschlossen, sagte der CDA-Vorsitzende Laumann. Laschet verstehe es, alle Gliederungen der Partei in die Regierungsarbeit einzubinden. Das erwarte man künftig wieder stärker in Berlin. Als Volkspartei müsse die CDU soziale, liberale und konservative Themen besetzen. Die Teamlösung von Laschet mit Bundesgesundheitsminister Spahn halte man für die beste Lösung, betonte Laumann.



Neben Laschet bewerben sich der frühere Unionsfraktionschef Merz und Ex-Umweltminister Röttgen um die Nachfolge von Partei-Chefin Kramp-Karrenbauer. Der CDU-Vorstand will am Montag entscheiden, auf welche Art ein Parteitag in der Coronakrise stattfinden kann. Als Datum dafür ist der 16. Januar im Gespräch.

