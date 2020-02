CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer hat ein positives Fazit ihrer ersten Unterredungen mit möglichen Bewerbern für den Parteivorsitz und die Unionskanzlerkandidatur gezogen.

Sie habe in den vergangenen Tagen sehr gute und vertrauensvolle Gespräche geführt, sagte Kramp-Karrenbauer der Deutschen Presse-Agentur. Auf dieser Grundlage solle am Montag über das weitere Vorgehen beraten werden. An diesem Tag kommen in Berlin die CDU-Führungsgremien zu ihren Sitzungen zusammen. Heute hatte Kramp-Karrenbauer den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Laschet empfangen. Zuvor sprach sie mit Bundesgesundheitsminister Spahn, dem ehemaligen Bundesumweltminister Röttgen sowie dem früheren Unions-Fraktionschef Merz. Im Gegensatz zu Röttgen haben die drei anderen Politiker bislang offen gelassen, ob sie Parteivorsitzende werden wollen.



Bundeskanzlerin Merkel will sich nach eigenem Bekunden nicht in die Führungsdebatte bei der CDU einschalten. Dies habe sie bei ihrem Rücktritt vom Parteivorsitz zugesagt und daran wolle sie sich auch halten, sagte Merkel in Berlin. Das heiße nicht, dass sie mit möglichen Kandidaten nicht rede.