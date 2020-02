Durch die Äußerungen von Annegret Kramp-Karrenbauer sei es nicht vorstellbar, dass ihr Nachfolger die Trennung von Kanzlerschaft und CDU-Parteivorsitz akzeptieren könne, sagte der Historiker Andreas Rödder von der Universität Mainz im Dlf. Es sei aber nicht so einfach, das tatsächlich umzusetzen.

In der Praxis stelle sich das Problem, dass die SPD eine Kanzlerneuwahl im Bundestag nicht mittragen wolle. Das würde dann wiederrum voraussetzen, dass Angela Merkel freiwillig zurücktreten würde, so der Historiker. Im Dlf sprach er auch darüber, wie sich die CDU in Zukunft gestalten könnte und welche Herausforderung die AfD und die Werte-Union für die neue Parteiführung darstellt.

Der Historiker Andreas Rödder (Bert Bostelmann)

Markus Rödder ist Professor für Neuste Geschichte an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz und war politisch zum Beispiel für die CDU im Schattenkabinett zur Landtagswahl in Rheinland-Pfalz.

Das komplette Interview können Sie hier in Kürze nachlesen.