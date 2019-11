Im Wettstreit um den Vorsitz der SPD erhält das Kandidatenduo Scholz/Geywitz weitere prominente Unterstützung.

Der niedersächsische Innenminister Pistorius sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", 30 Jahre nach dem Mauerfall brauche die SPD eine Ost-West-Doppelspitze. Es gehe um unterschiedliche Lebenserfahrungen und Blickwinkel. Pistorius war selbst gemeinsam mit der sächsischen Staatsministerin Köpping in der ersten Runde angetreten. Köpping sagte, sie erwarte von Geywitz, dass sie erkennbar die ostdeutsche Perspektive einnehme.



Zuvor hatten sich bereits andere führende SPD-Politiker für Scholz und Geywitz ausgesprochen, darunter die Minister Maas, Giffey und Lambrecht.



Die Stichwahl in der SPD zwischen den beiden bestplatzierten Duos findet vom 19. bis 29. November statt. Dabei treten Finanzminister Scholz und die brandenburgische Politikerin Geywitz gegen den früheren nordrhein-westfälischen Finanzminister Walter-Borjans und die Bundestagsabgeordnete Esken an.