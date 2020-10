Die Grünen-Vorsitzenden Baerbock und Habeck haben sich kritisch über die Rolle ihrer Partei bei der Vereinigung vor 30 Jahren geäußert.

Lieber eine linke Diktatur in der DDR als keine DDR - diese Haltung habe teilweise bis in die damalige Partei- und Fraktionsspitze gereicht, schrieben sie in einem

Gastbeitrag für das Nachrichtenportal "t-online". Es habe auch namhafte Grüne gegeben, deren Nähe zum SED-Regime nicht nur ideologischer Natur gewesen sei. Baerbock und Habeck zeigten sich zwar auch stolz über die ostdeutschen Bürgerrechtswurzeln ihrer Partei. Allerdings dürfe ein kritischer Blick zurück auf die tiefe Spaltung der westdeutschen Grünen nicht fehlen.

