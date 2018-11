Wer Angela Merkel als Vorsitzende oder Vorsitzender der CDU beerbt, entscheidet sich auf dem Bundesparteitag am 6. bis 8. Dezember in Hamburg. Doch nach welchem Verfahren wird entschieden?

Wie wird die Parteibasis eingebunden?



Die möglichen Merkel-Nachfolger sollen sich auf acht Regionalkonferenzen der Basis stellen. Bei den Treffen, die Mitte bis Ende November stattfinden sollen, werden alle offiziell vorgeschlagenen Kandidaten dabei sein. Jeder soll die gleiche und angemessene Redezeit bekommen und sich anschließend den Fragen der Parteimitglieder stellen. Unionsfraktionschef Brinkhaus lobte das Verfahren als "Festspiele für die innerparteiliche Demokratie". Es gebe drei geeignete Kandidaten, es würden sich noch einige mehr bewerben. "Darum würden uns andere Parteien beneiden", meinte Brinkhaus.



Welche Bewerber treten an?



Derzeit gibt es offenbar zwölf Bewerber um den Parteivorsitz. Realistische Chancen werden aber nur dreien eingeräumt: dem früheren Fraktionschef Merz, Gesundheitsminister Spahn und CDU-Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer. Als Kandidatin nominiert ist bislang nur Kramp-Karrenbauer. Sie wurde vom Landesvorstand der saarländischen CDU einstimmig aufgestellt. Kramp-Karrenbauer war vor ihrem Wechsel nach Berlin Ministerpräsidentin des Saarlands.



Nicht alle Namen der anderen neuen Bewerber sind bekannt. Bisher haben sich der Bonner Völkerrechtsprofessor Matthias Herdegen, der hessische Unternehmer Andreas Ritzenhoff und der 26-jährige Jura-Student Jan-Philipp Knoop aus Berlin gemeldet.



Wie werden die Kandidaten aufgestellt?



Wie der Bundesgeschäftsführer der CDU, Schüler, klarstellte, können nur Parteimitglieder antreten, die vor dem Parteitag von einer Gliederung der Partei vorgeschlagen werden. Das sind Bundes-, Landes-, Bezirks- oder Kreisverbände. Interessenten, die es nicht schaffen, auf diese Weise zu offiziellen Kandidaten zu werden, können aber noch auf den Parteitag hoffen. In Hamburg darf jeder der rund tausend Delegierten weitere Kandidaten vorschlagen. Damit könnten sich letztlich mehr als die genannten zwölf Bewerber zur Wahl stellen oder auch weniger - falls Kandidaten einen Rückzieher machen.



Nach welchem Verfahren wählt der Parteitag?



Wie auf dem Parteitag entschieden wird, könnte eine bedeutsame Rolle spielen. So gab es Berichte, die als moderat geltende Kramp-Karrenbauer könnte davon profitieren, dass sich die Stimmen des rechten Parteiflügels zwischen Spahn und Merz aufteilen. Nach gängiger Praxis gibt es bei Wahlen mit mehreren Kandidaten aber eine Stichwahl, falls kein Bewerber im ersten Durchgang eine Mehrheit holt. AKK, wie sie genannt wird, hätte dann in einem möglichen zweiten Wahlgang nur noch einen Kontrahenten - und damit keinen Vorteil mehr, der sich aus der Zugehörigkeit zu einem Parteiflügel ergibt.