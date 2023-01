Erklärung in Weimar

Klausurtagung des CDU-Bundesvorstands in Weimar. (Martin Schutt / dpa / Martin Schutt)

Das geht aus der in Weimar verabschiedeten Erklärung des Bundesvorstands hervor. Darin wird betont, dass die Klimaschutzziele vor allem durch technische Innovationen erreichten werden sollen. Dazu sei "Technologieoffenheit" nötig. Unter anderem wird eine verstärkte Forschung an der Kernfusion gefordert. Das Aus für den Verbrennungsmotor bei Autos wird kritisiert. Die CDU möchte zudem die verbliebenen Atomkraftwerke bis 2024 weiterlaufen lassen. - Der Bundesvorstand hatte in Weimar seine Klausurtagung abgehalten.

Diese Nachricht wurde am 14.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.