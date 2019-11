Die SPD verkündet heute, wer aus der Stichwahl um die künftige Parteispitze als Sieger hervorgegangen ist.

Rund 425.000 Parteimitglieder waren bis gestern aufgerufen, sich zwischen den Bewerberduos Scholz/Geywitz und Walter-Borjans/Esken zu entscheiden. In der ersten Runde hatten Finanzminister Scholz und die brandenburgische Politikerin Geywitz knapp vor ihren Konkurrenten gelegen. Formal findet die Wahl der neuen Parteivorsitzenden auf einem SPD-Parteitag am kommenden Freitag in Berlin statt.



Die kommissarische Parteichefin Dreyer rief die SPD zum Zusammenhalt auf. Sie sagte der "Süddeutschen Zeitung", jetzt sei der interne Wettbewerb vorbei und die demokratische Entscheidung zu akzeptieren. Außenminister Maas sagte der Deutschen Presse-Agentur, eine starke SPD werde dringend als Bastion gegen die neuen rechten Nationalisten gebraucht. Die Partei müsse auch für mehr internationale Zusammenarbeit und Solidarität eintreten, betonte der SPD-Politiker.