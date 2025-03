Morgen wird es eine partielle Sonnenfinsternis geben (Archivbild aus 2022). (Christian Charisius / dpa / Christian Charisius)

Sie dauert von etwa 10 bis 14 Uhr Mitteleuropäischer Zeit. In Deutschland gibt es den höchsten Bedeckungsgrad mit 23 Prozent an der Mündung der Ems und auf Sylt, die maximale Verfinsterung von 90 Prozent auf Grönland und im kanadischen Neufundland. Mit bloßem Auge ist die partielle Sonnenfinsternis in Deutschland laut Experten nicht wahrnehmbar.

