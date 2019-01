Partnerschaft mit TU München Neue Charme-Offensive von Facebook

Durch den Datenskandal im vergangenen Jahr hat Facebook viel Vertrauen verspielt - und Nutzer verloren. Nun kündigte das Unternehmen an, ein unabhängiges Forschungszentrum der TU München zu unterstützen. Außerdem will es enger mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik zusammenarbeiten.

Von Marcus Schuler

