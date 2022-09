Feiernde bei der Europride-Parade in der serbischen Hauptstadt Belgrad. (Andrej Isakovic / AFP)

Ursprünglich sollte die Regenbogen-Parade durch die halbe Innenstadt ziehen. Doch das serbische Innenministerium untersagte die Veranstaltung mit dem Verweis auf Sicherheitsbedenken. Die Staatsanwaltschaft drohte den Teilnehmenden mit hohen Geldstrafen. Die Veranstalter riefen dennoch zur Teilnahme auf - allerdings auf einer deutlich verkürzten Route.

Kurz vor dem Start der Parade erklärten sie in einem Tweet , die serbische Ministerpräsidentin Brnabić habe bestätigt, dass die Europride stattfinden könne. Brnabić sagte demnach, sie könne für die Sicherheit aller Teilnehmer garantieren. Die 46-Jährige lebt offen in einer lesbischen Beziehung. Die Polizei schuf schließlich für die Parade einen abgesicherten Korridor.

Internationale Kritik an serbischer Regierung

Pride-Paraden fanden in Belgrad seit 2014 ohne Zwischenfälle statt. In diesem Jahr hatte Belgrad als erste Stadt in Südosteuropa die Ausrichtung einer Europride zuerkannt bekommen. Mehrere Europaabgeordnete und europäische Politiker nahmen daran teil. Der Queer-Beauftragte der Bundesregierung, Lehmann, sagte der Deutschen Presseagentur in Belgrad, er sei froh, dass der Pride-Marsch stattfinden könne. Zugleich kritisierte er die Belgrader Führung, die sich nicht immer klar an die Seite der Menschenrechte stelle.

Das Verbot durch die serbischen Behörden hatte international Kritik ausgelöst. Auch die Europäische Union zeigte sich enttäuscht. Die Parade sei eine öffentliche Bekundung des Willens, Diskriminierung zu bekämpfen und gleiche Rechte für nicht-heterosexuelle Personen zu fördern, erklärte der Sprecher des Europäischen Auswärtigen Dienstes, Stano, in Brüssel. Die Europarats-Menschenrechtskommissarin Mijatovic sagte, in Südosteuropa sei noch viel zu tun, um Diskriminierung und Hass gegen LGBTIQ*-Personen zu bekämpfen. Serbien ist seit 2012 Beitrittskandidat der EU.

Präsident Vucic sucht Nähe zur Orthodoxen Kirche

Serbiens Präsident Vucic hatte bereits Ende August die Absage oder Verschiebung der Europride angedeutet. Er verwies auf Engpässe bei der Energie- und Lebensmittelversorgung sowie Sicherheitsbedenken.

Der rechte Nationalist sucht zunehmend die Nähe zur ultra-konservativen serbisch-orthodoxen Kirche. Patriarch Porfirije hatte sich klar gegen die Europride ausgesprochen. Hinter ihr stehe eine "tiefe und systematische Bedrohung aller fundamentalen Werte", denen die Gesellschaft seit Jahrhunderten gefolgt sei, "insbesondere der Heiligkeit von Ehe und Familie", so der 61-jährige. Rechtsextremisten und klerikale Kreise veranstalteten in den letzten Wochen in Belgrad sogenannte "Prozessionen" gegen die Pride.

Community der Geschlechtervielfalt

Die Europride findet seit 1992 jedes Jahr in einer anderen europäischen Großstadt statt. Die englische Abkürzung LGBTIQ* steht für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans-Menschen, queere sowie intergeschlechtliche Menschen. Das Sternchen ist ein Platzhalter für weitere Identitäten und Geschlechter.

Diese Nachricht wurde am 17.09.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.