Der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Parzinger, sieht eine große Chance in der Rückgabe der sogenannten "Benin-Bronzen" (Archivbild). (dpa / Christoph Soeder)

Bei einem eindeutigen Unrechtskontext sei dieses Vorgehen, mit der Rückübertragung der Eigentumsrechte, ein wichtiger und richtiger Schritt, sagte Parzinger der Deutschen Presse-Agentur. Er bezeichnete die Möglichkeit, Objekte weiter als Leihgaben zu zeigen, als "Königsweg" für beide Seiten. Den Museen in Deutschland und Europa sei bewusst, dass Rückgaben nur ein Aspekt seien, sagte Parzinger. Die intensive Zusammenarbeit im Bereich Kultur und kulturelles Erbe eröffne die Chance, ein neues Verhältnis zum globalen Süden zu entwickeln.

Aus Sicht von Kulturstaatsministerin Roth eröffnet die Rückgabe der Bronzen an Nigeria auch neue Chancen und Wege für den Umgang mit der eigenen kolonialen Geschichte. Dies sei der Beginn einer neuen Zusammenarbeit in der Archäologie, bei der Ausbildung von Museumsmanagern, für Wanderausstellungen und bei gemeinsamen Investitionen in die kulturelle Infrastruktur.

Roth hatte Anfang der Woche zusammen mit Außenministerin Baerbock 20 Benin-Bronzen in die nigerianische Hauptstadt Abuja überführt. Die in Kolonialzeiten geraubten Kunstwerke gehörten zu Beständen von Museen in Berlin, Hamburg, Köln, Stuttgart und Dresden/Leipzig. Mehr als 1.100 der Arbeiten aus dem Palast des damaligen Königreichs Benin, das heute zu Nigeria gehört, lagerten in rund 20 deutschen Museen. Die Objekte stammen aus britischen Plünderungen im Jahr 1897.