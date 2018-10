Die Organisationen Transparency International und Global Witness haben die sogenannten "Golden Visa"-Programme in EU-Ländern kritisiert.

Darunter versteht man die Vergabe von Staatsbürgerschaften oder Aufenthaltsgenehmigungen gegen Geld an Angehörige aus Drittstaaten. In 14 EU-Mitgliedstaaten gibt es solche Programme.



Transparency International und Global Witness forderten bei der Vorstellung ihres Berichts in Brüssel mehr Transparenz und Vorsicht bei der Vergabe solcher "Golden Visa". Man brauche EU-weit gültige und verbindliche Regeln. Beide Organisationen warnten, dass von den Programmen auch Kriminelle profitierten. Mindestens 6.000 Pässe und fast 100.000 Aufenthaltsgenehmigungen seien damit in den letzten zehn Jahren in der EU ausgestellt worden.



Die EU-Kommission hatte die Mitgliedsländer bereits vor zwei Monaten zu mehr Zurückhaltung beim Pass-Handel aufgefordert.